Justcalcio.com - La Spagna è pronta per il test con la Serbia nonostante manchino le stelle “insostituibili”, dice De la Fuente

(Di martedì 15 ottobre 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Luis de laha sostenuto la suaper intensificare lo scontro della Nations League contro lafosse senza una pletora di giocatori “”. Lasa che una vittoria sugli avversari di martedì la porterà a un passo dalla qualificazione, dopo aver ottenuto sette punti nelle prime tre partite. Tuttavia, De ladovrà fare a meno di Lamine Yamal del Barcellona per la sfida di Cordoba, con il 17enne che è l’ultimo nome a ritirarsi dalle fila della Roja. Yamal è uscito zoppicando al 93? della vittoria della Nations League contro la Danimarca prima di tornare a Barcellona per sottoporsi a ulteriori, rivelando di aver subito uno stiramento al tendine del ginocchio. “(Yamal) è insostituibile”, ha detto lunedì De lain una conferenza stampa.