La risposta di Israele potrebbe arrivare prima delle elezioni Usa

Botta e risposta tra Washington e Tel Aviv a mezzo stampa. Oggetto del contendere, la risposta israeliana all'attacco da parte dell'Iran: Netanyahu ribadisce l'intenzione di agire esclusivamente nell'interesse nazionale israeliano

Netanyahu - 'risposta a Iran in base a interessi Israele' - L'ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu ha affermato che la decisione sui piani di ritorsione contro l'Iran per l'attacco missilistico del primo ottobre sarà presa in base alle esigenze di Israele. La dichiarazione, rilasciata nel cuore della notte, è una risposta al Washington Post secondo cui Netanyahu avrebbe detto al presidente Usa Joe Biden che Israele non avrebbe attaccato i siti ... (Quotidiano.net)

Fischi sull'inno d'Israele a Udine : la risposta agli ultras pro-Pal dello stadio è da applausi | Guarda - Le tensioni erano arrivate già nel pomeriggio con il corteo dei pro-Pal che ha sfilato per le strade del centro di Udine. La mobilitazione è stata promossa da Comitato pro Palestina di Udine, Comunità palestinese Fvg e Veneto, Salaam Ragazzi dell'Olivo e Giovani palestinesi Fvg. E ancora "un unico obiettivo, boicottare Israele". (Liberoquotidiano.it)

Israele a Usa : risposta a Iran sarà dura - Lo ha annunciato il ministro della Difesa israeliana Gallant al suo omologo statunitense Austin in una telefonata. 15. . 15 Israele darà una risposta molto dura a Hezbollah per l'attacco per mezzo di droni che ha ucciso 4 soldati israeliani e ne ha feriti oltre 60 nella base militare di Binyamina. Gallant "ha sottolineato la gravità dell'attacco e la forte risposta che sarebbe stata data a ... (Televideo.rai.it)