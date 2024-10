La Notte delle Radici infiamma Torre del Greco, grande successo per i concerti della Notte Sacra 2024 (Di martedì 15 ottobre 2024) Tra le guest star di quest’anno il percussionista Tony Esposito, che ha infiammato Torre del Greco con le melodie e i ritmi popolari. Piazza Santa Croce grande arena a cielo aperto della musica popolare. Numeri record per “La Notte della Radici”, il festival promosso nell’ambito della Notte Sacra 2024 sul sagrato della Basilica che è 2anews.it - La Notte delle Radici infiamma Torre del Greco, grande successo per i concerti della Notte Sacra 2024 Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tra le guest star di quest’anno il percussionista Tony Esposito, che hatodelcon le melodie e i ritmi popolari. Piazza Santa Crocearena a cielo apertomusica popolare. Numeri record per “La”, il festival promosso nell’ambitosul sagratoBasilica che è

FOTO/ La ‘Notte delle Radici’ infiamma Torre del Greco - Tra le guest star di quest’anno il percussionista Tony Esposito, che nella serata di sabato ha infiammato Torre del Greco con le melodie e i ritmi popolari. La Banca di Credito Popolare è main partner dell’evento. “La musica fa vibrare l’anima. Chiusura in grande stile con le note della chitarra del cantautore napoletano Toto Toralbo ei Luna Janara. (Anteprima24.it)

Torre del Greco - grande attesa per la “Notte Sacra” - 00). Previsti numerosi momenti di riflessione e culturali che coinvolgeranno in maniera continua tutta la città per quattro giorni di seguito. . 00 in Via Salvator Noto). 00 e 13 ottobre ore 16. 00). La manifestazione è sostenuta dalla Regione Campania, con il patrocinio del Comune di Torre del Greco, Arcidiocesi di Napoli, Ufficio del Giubileo Diocesi di Napoli, IOV, IGF, FITP che sono ... (Anteprima24.it)

