La mamma di Giorgia Meloni vende candele al mercatino di Sora: "Mi rilassa"

Da Roma a Sora alle 5 del mattino per vendere le candele preparate nel salotto di casa: al banco del mercatino della Ciociaria c'è la mamma del premier

Anna Paratore : la mamma delle due politiche italiane che coltiva la passione per le candele - La signora Paratore ha anche menzionato il legame affettivo che si crea tra lei e le sue opere, sottolineando come molte volte si affezioni a esse, rimanendo dispiaciuta all’idea di venderle. Anna ha rivelato che il processo di creazione delle candele avviene principalmente a Roma, dove dedica il suo tempo libero a questo hobby, descrivendo l’attività come un’importante fonte di relax. (Gaeta.it)