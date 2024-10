Bubinoblog - LA FISICA DELL’AMORE, PATTY PRAVO: “I CANTANTI DI OGGI HANNO TROPPE PERSONE ATTORNO”

(Di martedì 15 ottobre 2024) È la confessione chefa al professore Vincenzo Schettini, ospite del programma di Rai2 ‘’La’’. ‘’Chi cominciaa fare questo mestiere (cantante), hadue miliardi diche ti dicono come vestirti, come truccarti, come muoverti sul palcoscenico. Penso che, in questo modo, perdano una grande cosa che è la vita’’. “Io non ho mai avuto la smania di arrivare – prosegue – non ci ho mai pensato, mi sono solo divertita e ho fatto quello che volevo. Ho cominciato, ero a Londra, ho pensato di passare da Roma e dopo un po’ mi sono trovata con il camioncino del Piper Club, con un gruppo inglese di amici miei, a girare per fare delle serate”. “Caricavamo e scaricavamo gli strumenti, ho scaricato gli strumenti anche con Lucio Dalla per esempio.