Italia U21, pari con l'Irlanda: centrata la qualificazione agli Europei 2025 (Di martedì 15 ottobre 2024) Italia - Irlanda 1-1 Marcatori: 23'pt Casadei, 21'st Moran Italia (4-3-2-1): Desplanches 6; Savona 6, Ghilardi 6, Bertola 7, Zanotti 6 (31' Turicchia 6); Casadei 7, Prati 6.5, Ndour 5.5; Baldanzi 6 (44'st Bonfanti sv), Gnonto 5 (31' Koleosho 5.5); Esposito 5 (8'st Fabbian 5.5). In panchina: Zacchi, Bove, Ambrosino, Fazzini, Comuzzo. Allenatore: Nunziata 6. Irlanda (5-3-2): Brooks 6.5; Curtis 6 (1'st Feedpress.me - Italia U21, pari con l'Irlanda: centrata la qualificazione agli Europei 2025 Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 15 ottobre 2024)1-1 Marcatori: 23'pt Casadei, 21'st Moran(4-3-2-1): Desplanches 6; Savona 6, Ghilardi 6, Bertola 7, Zanotti 6 (31' Turicchia 6); Casadei 7, Prati 6.5, Ndour 5.5; Baldanzi 6 (44'st Bonfanti sv), Gnonto 5 (31' Koleosho 5.5); Esposito 5 (8'st Fabbian 5.5). In panchina: Zacchi, Bove, Ambrosino, Fazzini, Comuzzo. Allenatore: Nunziata 6.(5-3-2): Brooks 6.5; Curtis 6 (1'st

Italia-Irlanda Under 21 - Nunziata : “Oggi è stata dura - ma meritiamo la qualificazione” -  The post Italia-Irlanda Under 21, Nunziata: “Oggi è stata dura, ma meritiamo la qualificazione” appeared first on SportFace. Abbiamo preso pochi gol e non abbiamo mai perso. A dirlo è il commissario tecnico della Nazionale Italiana Under 21, Carmine Nunziata, dopo il pareggio per 1-1 contro l’Irlanda, nel match valevole per le qualificazioni agli Europei 2025 di categoria. (Sportface.it)

L’Irlanda spaventa l’Italia Under 21 : 1-1 a Trieste - ma non sfugge la qualificazione agli Europei - Primo tempo di Italia-Irlanda del Nord indirizzato dal gol di Casadei, con gli Azzurri che falliscono il colpo del KO su rigore con Gnonto. Poi la sofferenza nella ripresa, con il pareggio avversario: ma l'1-1 porta l'Under 21 di Nunziata alla fase finale degli Europei.Continua a leggere . (Fanpage.it)

L'Italia U.21 pareggia con l'Irlanda e vola agli Europei - A Trieste basta l'1-1 ai ragazzi di Nunziata per chiudere in testa al girone TRIESTE - La Nazionale Italiana U21 si accontenta di un pareggio per 1-1 contro l'Irlanda nel match del Nereo Rocco di Trieste e centra la qualificazione agli Europei 2025 di categoria: al vantaggio iniziale di Cesare Casad . (Ilgiornaleditalia.it)