Israele colpisce per la prima volta un villaggio nel nord del Libano, ventuno morti (Di martedì 15 ottobre 2024) Il 14 ottobre un raid aereo israeliano ha ucciso ventuno persone nel villaggio cristiano di Aitou, nel nord del Libano, secondo il ministero della salute libanese. L’edificio colpito è stato ridotto in macerie. Leggi Internazionale.it - Israele colpisce per la prima volta un villaggio nel nord del Libano, ventuno morti Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il 14 ottobre un raid aereo israeliano ha uccisopersone nelcristiano di Aitou, neldel, secondo il ministero della salute libanese. L’edificio colpito è stato ridotto in macerie. Leggi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Raid Israele su villaggio cristiano nel nord Libano - 18 morti - Servizio di Marino Galdiero The post Raid Israele su villaggio cristiano nel nord Libano, 18 morti first appeared on TG2000. Fercoci combattimenti in Medio Oriente. Altri raid a Gaza. Hezbollah infligge a Israele il colpo più sanguinoso dopo 7 ottobre 2023: quattro soldati uccisi e 60 feriti con l’attacco di un drone a una base militare. (Tv2000.it)

'18 morti nel raid sul villaggio cristiano a nord Libano' - Il precedente bilancio era di nove morti. E' la prima volta che il villaggio in una regione montuosa a maggioranza cristiana, viene preso di mira da quando Hezbollah e Israele sono entrati in guerra aperta il 23 settembre. Il raid ha preso di mira un appartamento, secondo l'agenzia nazionale Ani. La Croce Rossa libanese ha riferito che diciotto persone sono state uccise in un attacco israeliano ... (Quotidiano.net)

Tre morti in attacco a villaggio cristiano a nord Beirut - Il ministero della Sanità libanese ha riferito che nell'attacco israeliano al villaggio di Maaysara, a nord di Beirut, sono morte tre persone. (Quotidiano.net)