Sport.quotidiano.net - Il tridente dei sogni, largo alle "primarie" . Lind, quote in ascesa e Tramoni inamovibile

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 15 ottobre 2024) Quale potrebbe essere il miglior ‘’ nerazzurro e quale combinazione offensiva risulta essere la migliore per gli esperti del calcio? La parola all’natore Alessio Di Petrillo, all’attaccante ed ex punta nerazzurra Edgar Cani, ma anche agli ex Franco Ipsaro ed Emiliano Niccolini. Di Petrillo punta sull’asse delle meraviglie, Moreo e Bonfanti: "Il merito di Inzaghi è aver riportato l’entusiasmo ancor prima dei risultati - dichiara il tecnico -. Bravo dunque a ritrovare quella alchimia ed euforia perduta. Bonfanti è un attaccante modero che, a mio avviso, può arrivare in doppia cifra. Dopo tanti problemi fisici e di condizione ora può esplodere". Per Di Petrillo i suoi partner naturali sono Moreo e: "Moreo l’anno scorso ha giocato fuori ruolo – prosegue l’natore –.