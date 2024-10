Ilgiorno.it - Il crac FacilityLive in Tribunale. I fondatori: "Messa alla prova"

(Di martedì 15 ottobre 2024) Chiesta laper idi, azienda pavese ora fallita, accusati del mancato versamento di un totale di circa 1,4 milioni di ritenute d’acconto ai dipendenti negli anni 2020 e 2021. Si è aperta ieri mattina davanti al giudice di Pavia Fabio Lambertucci l’udienza predibattimentale per Gianpiero Lotito, sessantacinque anni, e Mariuccia Teroni, sessantadue, che oltre dieci anni fa al Polo Tecnologico di Pavia avevano fondato la startup tecnologicacon l’obiettivo di mettere a punto un’innovativa piattaforma software per cambiare il modo di fare ricerche online, destinata alle aziende. Un progetto accolto con entusiasmo anche a livello internazionale, tanto che l’impresa era stata raccontata da alcuni media come una possibile concorrente italiana di famosi motori di ricerca americani, ma poi però non ha fatto il salto.