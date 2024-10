I primi 16 migranti trasportati in Albania. Ma il Quirinale rema già contro (Di martedì 15 ottobre 2024) Egiziani e bengalesi inaugureranno uno dei due centri italiani. Intanto Sergio Mattarella: «L’accoglienza sia impegno permanente». Laverita.info - I primi 16 migranti trasportati in Albania. Ma il Quirinale rema già contro Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di martedì 15 ottobre 2024) Egiziani e bengalesi inaugureranno uno dei due centri italiani. Intanto Sergio Mattarella: «L’accoglienza sia impegno permanente».

I primi migranti portati in Albania - chi pagherà meno tasse - la strage infinita sul lavoro e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata - Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è martedì 15 ottobre 2024. La manovra in Consiglio dei ministri Il governo accelera l'iter della legge di bilancio, che oggi arriva all'esame del Consiglio dei ministri assieme al... (Today.it)

L’accordo con l’Albania. Arrivano i primi sedici migranti. Mattarella insiste sull’accoglienza - Nel porto di Shengjin i migranti completeranno le procedure di identificazione: chi ha requisiti richiesti e farà domanda di asilo verrà trasferito a Gjader. Sarà un caso che il capo dello Stato, in trasferta a Milano in un centro per l’immigrazione, ritiene necessario pronunciare parole tanto nette nelle ore in cui la prima nave italiana è diretta verso i centri di Shengjin e Gjader che dovranno ... (Quotidiano.net)

Centri in Albania - partiti i primi sedici migranti - Dopo tanti annunci alla fine i primi migranti destinati ai due centri che l’Italia ha aperto in Albania sono partiti ieri da Lampedusa a bordo della nave militare Libra. Chi […] The post Centri in Albania, partiti i primi sedici migranti first appeared on il manifesto. . (Ilmanifesto.it)