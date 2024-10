I ’Luoghi dell’anima’ nel ricordo di Purgatori (Di martedì 15 ottobre 2024) Sarà dedicata ad Andrea Purgatori la nuova edizione de Luoghi dell’anima, il festival ideato dal compositore Andrea Guerra per onorare la figura del padre Tonino e i luoghi da lui più amati. Per questa quinta edizione la rassegna cinematografica cambia date: si terrà a dicembre, dal 9 al 15 (anziché a giugno come negli anni scorsi). Saranno 6 giorni di cinema tra proiezioni, libri e tanti ospiti fin dall’evento di apertura, il 9 dicembre al cinema Fulgor di Rimini. Un’anteprima che sarà dedicata al ricordo di Purgatori, giornalista di razza, sceneggiatore e conduttore televisivo, scomparso prematuramente un anno fa. Da anni Purgatori (che era legato sentimentamente alla riminese Errica Dall’Ara), si vedeva spesso a Rimini: amava la nostra città. Del suo lavoro nel giornalismo e nel cinema (come sceneggiatore, con qualche incursione sul set come attore) parleranno amici e colleghi. Ilrestodelcarlino.it - I ’Luoghi dell’anima’ nel ricordo di Purgatori Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sarà dedicata ad Andreala nuova edizione de Luoghi dell’anima, il festival ideato dal compositore Andrea Guerra per onorare la figura del padre Tonino e i luoghi da lui più amati. Per questa quinta edizione la rassegna cinematografica cambia date: si terrà a dicembre, dal 9 al 15 (anziché a giugno come negli anni scorsi). Saranno 6 giorni di cinema tra proiezioni, libri e tanti ospiti fin dall’evento di apertura, il 9 dicembre al cinema Fulgor di Rimini. Un’anteprima che sarà dedicata aldi, giornalista di razza, sceneggiatore e conduttore televisivo, scomparso prematuramente un anno fa. Da anni(che era legato sentimentamente alla riminese Errica Dall’Ara), si vedeva spesso a Rimini: amava la nostra città. Del suo lavoro nel giornalismo e nel cinema (come sceneggiatore, con qualche incursione sul set come attore) parleranno amici e colleghi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Andrea Purgatori - la difesa dei medici accusati di omicidio : “Non si conoscono cause della morte” - Secondo gli avvocati dei medici accusati dell'omicidio colposo di Andrea Purgatori, la perizia non darebbe risposte sufficienti sulle cause della morte del giornalista Andrea Purgatori, scomparso il 19 luglio 2023.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Andrea Purgatori - difesa medici : “Dall’esame dei periti totale incertezza sulla causa della morte” - Nuovi sviluppi sul caso Andrea Purgatori, scomparso il 19 luglio 2023. . “Dall’esame dei periti è emersa la totale incertezza sulla causa della morte. A mio avviso, la causa della morte è legata al tumore gravissimo ai polmoni, al quarto stadio e metastatizzato, e quindi alle sue naturali complicanze”, ha aggiunto Madia. (Lapresse.it)

Morte di Andrea Purgatori : emergono nuovi retroscena - Quel tipo di infezione difficilmente si cura: dalla risonanza non furono individuate le metastasi e non le ischemie e venne prescritta una radioterapia che avrebbe aggravato le condizioni di Purgatori. Individuando le ischemie, inoltre, non sarebbe in automatico stato possibile diagnosticare l’endocardite. (361magazine.com)