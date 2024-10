“Grande Fratello”, arriva un aereo per Lorenzo e Shaila: la reazione di Helena (Di martedì 15 ottobre 2024) News Tv. Lorenzo Shaila “Grande Fratello”. È stata una mattinata movimentata nella casa più spiata d’Italia. Oggi sono sorvolati molti aerei. Uno di questi era all’indirizzo di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. La coppia è stata denominata dai fan gli “Shailenzo”, dall’unione dei due nomi. L’aereo, però, ha provocato anche la reazione di Helena Prestes. (Continua) Leggi anche: Chi è Shaila Gatta, tutto sulla ex velina di “Striscia la Notizia” Leggi anche: “Si sono baciati”. Grande Fratello, è ufficiale: è nata una nuova coppia nella casa (VIDEO) Lorenzo e Shaila, non c’è futuro per la coppia al “Grande Fratello” Shaila Gatta, ex velina di “Striscia la Notizia”, è una delle concorrenti più contese di questa edizione del “Grande Fratello“. La ballerina e conduttrice napoletana è divisa tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Tvzap.it - “Grande Fratello”, arriva un aereo per Lorenzo e Shaila: la reazione di Helena Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di martedì 15 ottobre 2024) News Tv.”. È stata una mattinata movimentata nella casa più spiata d’Italia. Oggi sono sorvolati molti aerei. Uno di questi era all’indirizzo diSpolverato eGatta. La coppia è stata denominata dai fan gli “Shailenzo”, dall’unione dei due nomi. L’, però, ha provocato anche ladiPrestes. (Continua) Leggi anche: Chi èGatta, tutto sulla ex velina di “Striscia la Notizia” Leggi anche: “Si sono baciati”., è ufficiale: è nata una nuova coppia nella casa (VIDEO), non c’è futuro per la coppia al “Gatta, ex velina di “Striscia la Notizia”, è una delle concorrenti più contese di questa edizione del ““. La ballerina e conduttrice napoletana è divisa traSpolverato e Javier Martinez.

Grande Fratello - il gesto dei fan di Shaila e Lorenzo fa scattare la gelosia ad Helena - La modella palesemente infastidita ha affermato: “Gli occhi non mentono mai. Helena non ha mai negato di provare dei sentimenti verso il giovane Lorenzo Spolverato. La modella nella puntata di lunedì scorso ha deciso di mettere un punto al loro rapporto poichè il modello appare insicuro e poco trasparente. (361magazine.com)

Helena Prestes critica un aereo arrivato per Shaila e Lorenzo - Sulla casa del Grande Fratello passa un aereo per Shaila e Lorenzo e non tarda ad arrivare la reazione di Helena Prestes L'articolo Helena Prestes critica un aereo arrivato per Shaila e Lorenzo proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

GF news - aereo per Shaila e Lorenzo : così Helena demolisce i fan - Mentre l’ex Velina di Striscia la Notizia ha deciso di riavvicinarsi a Javier Martinez, Lorenzo l’ha nominata. Infatti, lei e Lorenzo non sono in buoni rapporti. Infatti, proprio nella puntata andata in onda ieri – 14 ottobre 2024 -, Lorenzo ha nominato Shaila, spiazzando tutti. Dopo aver affrontato la fine del suo rapporto con Lorenzo, sentendosi da lui abbandonata, la modella brasiliana tuona: ... (Latuafonte.com)