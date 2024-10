Giuli nomina Francesco Spano: scoppia la polemica (Di martedì 15 ottobre 2024) L’arrivo di Francesco Spano come successore di Gilioli ha scatenato un immediato dibattito, e non senza polemiche. Già nel mirino delle associazioni Pro Vita, Spano è stato attaccato per i suoi legami con il mondo LGBTQ+. Il suo incarico, affidato dal ministro Giuli, ha sollevato preoccupazioni tra i movimenti più conservatori, che mettono in dubbio la sua idoneità a ricoprire un ruolo così delicato. Giuli nomina Spano e si scatenano le polemiche cityrumors.it foto Ansa Francesco Spano è una figura di spicco nel panorama culturale italiano, avvocato e già direttore dell’Unar, l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Con un forte impegno a favore dei diritti civili, è stato spesso vicino alle tematiche LGBTQ+, supportando iniziative volte a combattere la discriminazione. Cityrumors.it - Giuli nomina Francesco Spano: scoppia la polemica Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L’arrivo dicome successore di Gilioli ha scatenato un immediato dibattito, e non senza polemiche. Già nel mirino delle associazioni Pro Vita,è stato attaccato per i suoi legami con il mondo LGBTQ+. Il suo incarico, affidato dal ministro, ha sollevato preoccupazioni tra i movimenti più conservatori, che mettono in dubbio la sua idoneità a ricoprire un ruolo così delicato.e si scatenano le polemiche cityrumors.it foto Ansaè una figura di spicco nel panorama culturale italiano, avvocato e già direttore dell’Unar, l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Con un forte impegno a favore dei diritti civili, è stato spesso vicino alle tematiche LGBTQ+, supportando iniziative volte a combattere la discriminazione.

Francesco Spano nuovo capo di Gabinetto al Mic - ma la scelta di Giuli spacca la destra - Francesco Spano. Le principali sfide riguarderanno la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano, con particolare attenzione ai musei nazionali e ai progetti legati alla promozione delle arti contemporanee. La sua precedente posizione come direttore dell’UNAR lo ha portato al centro di diverse discussioni. (Velvetmag.it)

Dal Maxxi a capo gabinetto : chi è Francesco Spano - fedelissimo di Giuli - La nomina fa seguito alla revoca dell’incarico a Francesco Gilioli da parte di Giuli avvenuta venerdì scorso, 11 ottobre, accusato dal Ministro di aver fatto trapelare notizie riservatissime all’esterno dell’ufficio. I due avevano trovato una forte sintonia operativa. . È stato anche responsabile per le politiche per il dialogo interculturale per l’Istituto italiano per l’Asia ed il Mediterraneo ... (Lapresse.it)

Francesco Spano nuovo capo di Gabinetto del Ministero della Cultura - it. . Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha nominato oggi Francesco Spano nel ruolo di capo di Gabinetto. La nomina di Spano – comunicata oggi dal ministero della Cultura in una nota – fa seguito alla revoca a Francesco Gilioli, da parte di Giuli, dell’incarico di Capo di Gabinetto, avvenuta venerdì scorso, 11 ottobre, per essere “venuto a mancare il rapporto fiduciario”. (Ildenaro.it)