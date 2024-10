Gender, Pro Vita & Famiglia porta in tutta Italia la testimonianza della destransitioner Luca Hein per salvaguardare i ragazzi (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Teatro Italia di Roma ha fatto da cornice a una delle tappe del tour “INGANNATA - Perché nessuno è nato nel corpo sbagliato. Nemmeno io”, organizzato da Pro Vita & Famiglia onlus alla presenza di oltre 300 persone, nonostante si sia resa necessaria la presenza delle Forze dell’Ordine a presidiare il teatro dopo il Sbircialanotizia.it - Gender, Pro Vita & Famiglia porta in tutta Italia la testimonianza della destransitioner Luca Hein per salvaguardare i ragazzi Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Teatrodi Roma ha fatto da cornice a una delle tappe del tour “INGANNATA - Perché nessuno è nato nel corpo sbagliato. Nemmeno io”, organizzato da Proonlus alla presenza di oltre 300 persone, nonostante si sia resa necessaria la presenza delle Forze dell’Ordine a presidiare il teatro dopo il

Pro Vita & Famiglia - Ruiu : “Importante ascoltare testimonianza Luka Hein” - A dirlo Maria Rachele Ruiu, portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus, a margine di una delle tappe del tour […]. “È importante che Luka Hein venga ascoltata in Italia, in quanto chiede che gli adulti prendano in mano la situazione, studiando ciò che dice la scienza e rifiutando questa ideologia gender che mina i ragazzi”. (Sbircialanotizia.it)

Pro Vita & Famiglia - Brandi : “Testimonianza Hein dà voce a tutti gli adolescenti che vivono l’inganno” - Con queste dichiarazioni, il presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus, Toni Brandi, è intervenuto in occasione di una delle tappe del tour INGANNATA - Perché nessuno è nato nel corpo […]. “La testimonianza di Luca Hein in varie città italiane dà voce a tutti gli adolescenti che hanno sofferto sulla loro pelle questo grande inganno”. (Sbircialanotizia.it)