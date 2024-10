Frontale in A10: grave un diciassettenne, autostrada chiusa (Di martedì 15 ottobre 2024) ScreenshotUn grave incidente si è verificato questa sera intorno alle 20:30 sulla A10, nei pressi dello svincolo di Celle Ligure in direzione Ventimiglia. Due veicoli sono stati coinvolti in uno scontro Frontale, che ha provocato il ferimento di tre persone, tra cui un diciassettenne che versa in condizioni critiche. Le autorità stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.Leggi anche: Priero A6, furgone si ribalta sul viadotto: passeggero 72enne precipita e perde la vita A causa dell’incidente, il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso all’altezza di Celle Ligure. Gli automobilisti sono invitati a seguire le deviazioni, utilizzando l’entrata di Albisola e l’uscita di Varazze per proseguire il viaggio. L'articolo Frontale in A10: grave un diciassettenne, autostrada chiusa proviene da The Social Post. Thesocialpost.it - Frontale in A10: grave un diciassettenne, autostrada chiusa Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 15 ottobre 2024) ScreenshotUnincidente si è verificato questa sera intorno alle 20:30 sulla A10, nei pressi dello svincolo di Celle Ligure in direzione Ventimiglia. Due veicoli sono stati coinvolti in uno scontro, che ha provocato il ferimento di tre persone, tra cui unche versa in condizioni critiche. Le autorità stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.Leggi anche: Priero A6, furgone si ribalta sul viadotto: passeggero 72enne precipita e perde la vita A causa dell’incidente, il trattole è stato temporaneamente chiuso all’altezza di Celle Ligure. Gli automobilisti sono invitati a seguire le deviazioni, utilizzando l’entrata di Albisola e l’uscita di Varazze per proseguire il viaggio. L'articoloin A10:unproviene da The Social Post.

