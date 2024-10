Nerdpool.it - Forgiate un legame unico in Neva, il nuovo titolo di Nomada Studio

(Di martedì 15 ottobre 2024) Oggi è il giorno in cui debutta ildei. Lo, forte della grande esperienza accumulata con Gris, uno degli indie più emozionanti di sempre, ci porta il lorogioco su tutte le console e PC., ci porterà a scoprire l’intimotra Alba e, un maestoso lupo, mentre esplorano un mondo morente. Di seguito, il trailer di lancio: In seguito a un incontro traumatico con forze oscure, Alba si ritrova legata a un lupetto curioso e dispettoso. Lavorando insieme, i due si aiutano a superare situazioni sempre più pericolose e a combattere strane e violente creature. Il lupo crescerà e maturerà nel tempo, così come il rapporto di Alba con lui, mentre attraversano insieme questo mondo maledetto e in decadenza.