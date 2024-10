Firenze, eletto il nuovo consiglio dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri (Di martedì 15 ottobre 2024) Firenze, 15 ottobre 2024. I medici fiorentini hanno eletto il nuovo consiglio dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Firenze. I votanti sono stati 1083. Alla lista “Etica professione e diritti” è andata la maggioranza assoluta con 796 preferenze. Il presidente uscente, Pietro Dattolo, ha avuto 850 voti, 817 per Elisabetta Alti e Maria Antonia Rosaria Pata. La lista “Autonomia per la conoscenza” ha ottenuto 100 preferenze. Il nuovo consiglio, una volta insediato, procederà all’elezione del nuovo presidente dell’Ordine per il mandato 2025-2028. “Siamo contenti per i 1083 medici che si sono recati alle urne - dice il presidente uscente dell’Ordine Pietro Dattolo - dovremo comunque continuare a lavorare sull’affluenza. Un ringraziamento va a chi ha votato, a chi ha permesso l’allestimento del seggio e ovviamente ai candidati”. . Lanazione.it - Firenze, eletto il nuovo consiglio dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024. Ifiorentini hannoildeie deglidella provincia di. I votanti sono stati 1083. Alla lista “Etica professione e diritti” è andata la maggioranza assoluta con 796 preferenze. Il presidente uscente, Pietro Dattolo, ha avuto 850 voti, 817 per Elisabetta Alti e Maria Antonia Rosaria Pata. La lista “Autonomia per la conoscenza” ha ottenuto 100 preferenze. Il, una volta insediato, procederà all’elezione delpresidenteper il mandato 2025-2028. “Siamo contenti per i 1083che si sono recati alle urne - dice il presidente uscentePietro Dattolo - dovremo comunque continuare a lavorare sull’affluenza. Un ringraziamento va a chi ha votato, a chi ha permesso l’allestimento del seggio e ovviamente ai candidati”. .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Firenze : mal di gola e tosse - intossicati diversi medici durante convegno - . amattina, 11 ottobre 2024, i vigili del fuoco sono intervenuti a Firenze, in lungarno del Tempio, per verifiche tecniche, anche con il nucleo Nucleare Biologico Chimico Radiologico (Nbcr) in seguito al malore accusato da alcuni medici per l'irritazione delle vie aeree L'articolo Firenze: mal di gola. (Firenzepost.it)

Tosse e mal di gola - diversi medici intossicati durante un convegno a Firenze - Carlo Casini . Ancora ignote le cause, anche se una delle ipotesi al vaglio è che possa essere stata accidentalmente o dolosamente e diffusa nell'aria da qualcuno una qualche sostanza irritante, ma ancora è tutto da verificare. Il traffico nel tratto di strada è rimasto fermo per le massicce operazioni di soccorso. (Lanazione.it)

Influenza - i medici di Firenze : “Picco previsto a Natale. Importante vaccinarsi subito” - A dirlo è Elisabetta Alti, direttrice di medicina generale dell’Asl Toscana centro e vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Firenze. . Da oggi ci si può vaccinare dal proprio medico di base. Che aggiunge: “La doppia vaccinazione conviene davvero: in un solo giorno riceviamo la protezione sicura ed efficace per due virus che possono provocare grossi problemi nei prossimi mesi. (Lanazione.it)