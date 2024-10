Ferrero, Fabrizio Gavelli nuovo presidente e ad di Ferrero Commerciale Italia (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Fabrizio Gavelli entra a far parte del Gruppo Ferrero in qualità di presidente e amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia, con il compito di guidare la società Commerciale di Ferrero attiva nel Paese. Leader indiscusso con un solido background internazionale e oltre 30 anni di esperienza nel mercato fmcg, dopo aver ricoperto ruoli di Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) –entra a far parte del Gruppoin qualità die amministratore delegato di, con il compito di guidare la societàdiattiva nel Paese. Leader indiscusso con un solido background internazionale e oltre 30 anni di esperienza nel mercato fmcg, dopo aver ricoperto ruoli di

