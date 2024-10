Da Milano Marittima a Milano Milano. “Il Pineta”, locale iconico della riviera romagnola, sbarca in via Messina (Di martedì 15 ottobre 2024) Milano, 15 ottobre 2024 – Il legame fra la metropoli lombarda e la sua sorella romagnola, Milano Marittima, risale agli inizi del Ventesimo secolo. Quando la famiglia d’imprenditori milanesi Maffei sigla una convenzione con l’allora amministrazione comunale di Cervia – di cui ancora oggi Milano Marittima è ancora oggi la frazione balneare – per acquisire una vasta zona della Pineta litoranea ed edificarvi dei villini, parchi e giardini per creare così un nuovo quartiere residenziale. La cittadina in riva al mare Adriatico dalla metà degli anni Cinquanta diventa ben presto una delle tante mete della movida romagnola. Ed è in questo clima, nel pieno della dolce vita all’italiana e del boom economico con bagnini allevati a piadine e turiste tedesche, che il Pineta Milano nasce nel 1962, cresce e diventa grande. Ilgiorno.it - Da Milano Marittima a Milano Milano. “Il Pineta”, locale iconico della riviera romagnola, sbarca in via Messina Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – Il legame fra la metropoli lombarda e la sua sorella, risale agli inizi del Ventesimo secolo. Quando la famiglia d’imprenditori milanesi Maffei sigla una convenzione con l’allora amministrazione comunale di Cervia – di cui ancora oggiè ancora oggi la frazione balneare – per acquisire una vasta zonalitoranea ed edificarvi dei villini, parchi e giardini per creare così un nuovo quartiere residenziale. La cittadina in riva al mare Adriatico dalla metà degli anni Cinquanta diventa ben presto una delle tante metemovida. Ed è in questo clima, nel pienodolce vita all’italiana e del boom economico con bagnini allevati a piadine e turiste tedesche, che ilnasce nel 1962, cresce e diventa grande.

Da Milano Marittima a Milano Milano. “La Pineta” - il locale iconico della riviera romagnola - sbarca in via Messina - Sabato 19 ottobre il Pineta arriva finalmente a Milano Milano. "Era nel nostro destino arrivare prima o poi a Milano: la città ce l’abbiamo scritta nel nome, e siamo nati non a caso a Milano Marittima” raccontano i gestori impegnati in queste ore a organizzare l’evento di sabato. La cittadina in riva al mare Adriatico dalla metà degli anni Cinquanta diventa ben presto una delle tante mete della ... (Ilgiorno.it)

