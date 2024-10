Cucciole di panda gemelle si presentano allo zoo di Berlino (Di martedì 15 ottobre 2024) Da domani i visitatori dello zoo di Berlino potranno ammirare per la prima volta i panda gemelli nati lo scorso agosto. Lo ha annunciato la direzione del giardino zoologico, precisando che le due femminucce pesano due chili e mezzo ciascuna e hanno le dimensioni "di un coniglio". Le Cucciole si alterneranno al contatto con il pubblico, che sarà possibile per un'ora al giorno a partire dalle 13:30 ora locale. Meng Meng, la femmina di panda dello zoo di Berlino, le ha partorite cinque anni dopo aver dato alla luce il suo primo parto gemellare. "Finora l'osservazione della crescita dei cuccioli di panda era riservata esclusivamente al nostro team", spiega il direttore dello zoo Andreas Knieriem. Quotidiano.net - Cucciole di panda gemelle si presentano allo zoo di Berlino Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Da domani i visitatori dello zoo dipotranno ammirare per la prima volta igemelli nati lo scorso agosto. Lo ha annunciato la direzione del giardino zoologico, precisando che le due femminucce pesano due chili e mezzo ciascuna e hanno le dimensioni "di un coniglio". Lesi alterneranno al contatto con il pubblico, che sarà possibile per un'ora al giorno a partire dalle 13:30 ora locale. Meng Meng, la femmina didello zoo di, le ha partorite cinque anni dopo aver dato alla luce il suo primo parto gemellare. "Finora l'osservazione della crescita dei cuccioli diera riservata esclusivamente al nostro team", spiega il direttore dello zoo Andreas Knieriem.

