Corso per promuovere la conoscenza della lingua dei segni (Di martedì 15 ottobre 2024) promuovere azioni volte all’eliminazione di ostacoli e barriere comunicative per favorire l’accesso ai servizi delle persone con sordità. È con questi obiettivi che l’11 ottobre, all’auditorium San Donato di Arezzo, si è svolto il primo di una serie di incontri previsti per il 2024 e rivolti al Arezzonotizie.it - Corso per promuovere la conoscenza della lingua dei segni Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di martedì 15 ottobre 2024)azioni volte all’eliminazione di ostacoli e barriere comunicative per favorire l’accesso ai servizi delle persone con sordità. È con questi obiettivi che l’11 ottobre, all’auditorium San Donato di Arezzo, si è svolto il primo di una serie di incontri previsti per il 2024 e rivolti al

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Abbattere le barriere comunicative - corso ad Arezzo per promuovere la conoscenza della lingua dei segni - . Un progetto dedicato per rafforzare le competenze del personale che opera in contesti sanitari e sociosanitari e che si svolgerà ancora ad Arezzo il 18 ottobre e a Siena e Grosseto nei mesi di novembre e dicembre. Il progetto, a cura del Dipartimento dei servizi sociali dell’Asl Toscana sud est, si inserisce nell’alveo della “Programmazione degli interventi a valere sul Fondo per ... (Lanazione.it)

Un concorso per le scuole per conservare la memoria e promuovere la pace - Il concorso, partecipato ogni anno da decine di classi del territorio, lascerà libertà nella modalità di realizzazione dell’elaborato tra ricerche, saggi, articoli di giornale, testi teatrali o interviste. Arezzo, 3 ottobre 2024 – Un concorso creativo per le scuole per conservare la memoria e promuovere la cultura della pace. (Lanazione.it)

Aia Benevento - corso per diventare arbitro : i fischietti sanniti nei pressi delle scuole secondarie per promuovere l’iniziativa - Gli arbitri della Sezione di Benevento sono pronti a trasmettere la loro passione e le loro competenze a chiunque voglia intraprendere questa strada. Tempo di lettura: 2 minutiContinua a grande ritmo la campagna di sponsorizzazione del nuovo Corso Arbitro della Sezione AIA di Benevento, rivolto a tutti i giovani appassionati di sport e calcio che desiderano avvicinarsi al mondo ... (Anteprima24.it)