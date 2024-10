Consulenze assegnate a Ernst & Young: la Guardia di Finanza a Palazzo Lombardia (Di martedì 15 ottobre 2024) Milano, 15 ottobre 2024 – Sono in corso acquisizioni di documenti a Palazzo Lombardia, sede della Regione, e perquisizioni negli uffici milanesi e romani della società di consulenza Ernst & Young, nell'ambito di un'indagine del Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano coordinata dalla Procura europea di Milano. L’ipotesi di accusa L'indagine riguarda l'ipotesi di turbativa d'asta "relativamente ad appalti di consulenza finanziati con fondi dell'Ue" assegnati dalla Regione alla società, colosso nei servizi di assistenza legale e fiscale alle imprese e alla pubblica amministrazione. Le acquisizioni di documenti in Regione riguardano gli uffici della Direzione Centrale Bilancio e Finanza. Ilgiorno.it - Consulenze assegnate a Ernst & Young: la Guardia di Finanza a Palazzo Lombardia Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Milano, 15 ottobre 2024 – Sono in corso acquisizioni di documenti a, sede della Regione, e perquisizioni negli uffici milanesi e romani della società di consulenza, nell'ambito di un'indagine del Nucleo di Polizia economico finanziaria delladidi Milano coordinata dalla Procura europea di Milano. L’ipotesi di accusa L'indagine riguarda l'ipotesi di turbativa d'asta "relativamente ad appalti di consulenza finanziati con fondi dell'Ue" assegnati dalla Regione alla società, colosso nei servizi di assistenza legale e fiscale alle imprese e alla pubblica amministrazione. Le acquisizioni di documenti in Regione riguardano gli uffici della Direzione Centrale Bilancio e

“Turbativa d’asta” - acquisizioni in Regione Lombardia e perquisizioni negli uffici Ernst&Young : sei indagati - Al momento non è indagato nessun funzionario pubblico. Le indagini, delegate dalla Procura Europea, sede di Milano, riguardano “ipotesi di turbativa d’asta” relativamente “ad appalti di consulenza, finanziati con fondi dell’Ue, assegnati dalla Regione“, alla società di consulenza, leader mondiale nei servizi di assistenza legale e fiscale alle imprese e alla pubblica amministrazione. (Ilfattoquotidiano.it)

Milano - gare truccate in favore Ernst&Young : perquisizioni in Regione Lombardia - L’indagine, coordinata dai sostituti procuratori Sergio Spadaro e Giordano Baggio, riguarderebbe una serie di gare vinte dal colosso della consulenza Ernst&Young. La Guardia di finanza di Milano ha eseguito martedì mattina perquisizioni in Regione Lombardia nell’ambito di un’inchiesta per turbativa d’asta della Procura europea Eppo. (Lapresse.it)