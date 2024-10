Gaeta.it - Condanna storica per Caffaro: la Corte di Giustizia Europea obbliga a risarcire 453 milioni

(Di martedì 15 ottobre 2024) La recente decisione delladiha aperto un nuovo capitolo nella lotta per laambientale in Italia. L'ex industria chimicaè stata ritenuta responsabile di danni ambientali e costretta alo Stato italiano con una somma di 453di euro. Questo caso non solo pone in evidenza la responsabilità delle aziende per le conseguenze delle loro azioni ma sottolinea anche l'importanza della legalità nella gestione dei rifiuti e nella salvaguardia dell'ambiente. La scissione aziendale e la responsabilità per danni ambientali I giudici europei hanno espresso chiaramente che la scissione societaria non può essere utilizzata come metodo per evitare le responsabilità connesse ai illeciti perpetrati da un'impresa.