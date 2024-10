Bergamonews.it - Comune Di Treviolo, ecco le nuove commissioni consiliari per il mandato 2024-2029

(Di martedì 15 ottobre 2024) Le, aperte alla partecipazione dei cittadini residenti, rappresentano un’opportunità per i treviolesi di dare il proprio contributo e fare la differenza nelle politiche locali. L’obiettivo è promuovere il confronto e la partecipazione attiva dei cittadini alle decisioni dell’Amministrazione su temi chiave per lo sviluppo della comunità locale. I cittadini interessati a contribuire ai lavori possono presentare richiesta presso l’ufficio protocollo delo inviare una mail a: protocollo@.bg.it. “La costituzione di questerappresenta un passo importante per favorire una maggiore partecipazione della cittadinanza alla vita pubblica – commenta Pasquale Gandolfi – . Vogliamo creare un canale di dialogo continuo con i nostri cittadini e rendere il processo decisionale il più trasparente e condiviso possibile.