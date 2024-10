Gaeta.it - Ciro di Maio: il pizzaiolo napoletano che porta la cultura della pizza a Napoli

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterdi, un giovane talentuoso originario di Frattamaggiore, ha conquistato il cuore di Brescia con la sua pizzeria “San”. La sua esperienza si estende dall’insegnamento dell’arteai detenuti del carcere locale fino alla conduzione di progetti ecologici innovativi. Ora,torna alle sue radici napoletane per avviare un’iniziativa di grande impatto sociale in collaborazione con l’Istituto Alberghiero D’Este-Caracciolo, un progetto dedicato a valorizzare le abilità dei ragazzi del Rione Sanità di. Il viaggio dinella gastronomia napoletanaDiè nato nel 1990 a Frattamaggiore, un piccolo comune in provincia di. Sin da giovane, ha sviluppato una profonda passione per la cucina tradizionale partenopea, un amore che lo ha spinto a intraprendere la carriera di