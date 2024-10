Cassonetti "intelligenti" a Porto San Pancrazio: distribuito in un giorno il 10% delle tessere per usarli (Di martedì 15 ottobre 2024) La distribuzione delle tessere per l’apertura dei Cassonetti ad accesso controllato, che saranno operativi a Porto San Pancrazio da metà novembre circa, procede a ritmo serrato Veronasera.it - Cassonetti "intelligenti" a Porto San Pancrazio: distribuito in un giorno il 10% delle tessere per usarli Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La distribuzioneper l’apertura deiad accesso controllato, che saranno operativi aSanda metà novembre circa, procede a ritmo serrato

Parte distribuzione delle tessere per i nuovi cassonetti di Porto San Pancrazio - L'ufficio sarà operativo fino al 30 novembre, dalle 9 alle 12 e dalle. . . Aprirà alle 9 di lunedì mattina, 14 ottobre, all'Area Poggi di Via 28 Marzo 8, l'ecosportello temporaneo che distribuirà ai cittadini di Porto San Pancrazio le tessere necessarie per aprire i cassonetti ad accesso controllato. (Veronasera.it)