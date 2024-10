Ilgiorno.it - Campus Mind apre le porte agli orefici: qui ci sarà la casa delle professione

(Di martedì 15 ottobre 2024) Milano, 15 ottobre 2024 – Cresce il: accanto ai restauratori della Scuola di Botticino eIstituti tecnici di alta formazione promossi da “Valore Italia“, che spaziano dalla meccatronica alla grafica, trovano oragli orafi.Pomellato Virtuosi, l’academy frutto della collaborazione tra l’ente di formazione Galdus e la maison Pomellato. All’inaugurazione dei laboratori ha partecipato anche il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha annunciato che “le risorse per realizzare tutto ilci sono già”. “Raggrupperà non solo indirizzi professionali ma Its, università e imprese – spiega Valditara –: nei prossimi giorni ciuna riunione strategica con tutti i player e il Ministero. Faremo più rapidamente possibile perché è un’iniziativa per noi strategica.