Calcio: Torino. Zapata operato con successo a Lione

Intervento riuscito per l'attaccante colombiano, che inizierà subito la fisioterapia Lione (FRANCIA) - Duvan Zapata è stato sottoposto ad intervento chirurgico questa mattina, presso l'Hopital Privé Jean Mermoz di Lione, in Francia. Alla seduta operatoria, eseguita con successo dal dottor Bertrand S

Torino - Duvan Zapata operato a Lione : l’intervento è riuscito - “Questa mattina, presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione, intervento chirurgico per Duvan Zapata. Alla seduta operatoria, eseguita con successo dal dottor Bertrand Sonnery-Cottet, ha partecipato il dottor Corrado Bertolo, Medico Sociale del Torino Football Club – si legge nella nota – L’intervento è consistito nella ricostruzione del legamento crociato anteriore associato a sutura del ... (Sportface.it)

Torino : Zapata sarà operato al ginocchio martedì a Lione - Duvan Zapata sarà operato al ginocchio nella giornata di martedì 15 ottobre. L’attaccante del Torino, vittima di un grave infortunio al ginocchio con lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale nel corso della partita contro l’Inter nella quale aveva anche segnato, starà fuori per tutta la stagione in corso e sarà pronto per la prossima preparazione ... (Sportface.it)