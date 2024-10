Borsa | Tokyo apertura in rialzo +098%

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,98%) (Di martedì 15 ottobre 2024) La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in rialzo, dopo la giornata di festività di lunedì, sostenuta dall'ennesimo record a Wall Street, con la tecnologia a consolidare i guadagni, in attesa di ulteriori segnali dalla stagione delle trimestrali. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,98%, a quota 39,992.38, e un aumento di 386 punti. Sul mercato dei cambi lo yen perde terreno sul dollaro, a 149,60, e sull'euro a 163,10. Quotidiano.net - Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,98%) Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Ladiavvia la prima seduta della settimana in, dopo la giornata di festività di lunedì, sostenuta dall'ennesimo record a Wall Street, con la tecnologia a consolidare i guadagni, in attesa di ulteriori segnali dalla stagione delle trimestrali. Inl'indice di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,98%, a quota 39,992.38, e un aumento di 386 punti. Sul mercato dei cambi lo yen perde terreno sul dollaro, a 149,60, e sull'euro a 163,10.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Borsa : Tokyo - apertura in rialzo (+0 - 98%) - Sul mercato dei cambi lo yen perde terreno sul dollaro, a 149,60, e sull'euro a 163,10. La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in rialzo, dopo la giornata di festività di lunedì, sostenuta dall'ennesimo record a Wall Street, con la tecnologia a consolidare i guadagni, in attesa di ulteriori segnali dalla stagione delle trimestrali. (Quotidiano.net)

Borsa : Asia a ranghi ridotti - Tokyo chiusa - Shanghai brillante - Tokyo è chiusa per la festa dello sport, Taiwan ha guadagnato lo 0,32%, Seul lo 0,92% e Sidney lo 0,47%. Contrastati gli automobilistici Saic (-0,73%) e Guizhou (+4,52%). Giovedì si riunirà il direttivo della Bce per decidere sui tassi con l'attesa di un ulteriore taglio di 0,25 punti base. Sulla piazza di Shanghai salgono i bancari Agricultural Bank if China (+3,73%) e Bank of China (+1,53%). (Quotidiano.net)

Borsa : Asia a ranghi ridotti - Tokyo chiusa - Shanghai brillante - 498 dollari la tonnellata). Si rafforza il dollaro a 0,91 euro e 149,22 yen, mentre si mantiene stabile a 0,76 sterline. Le prospettive di un progresso dei consumi in Cina rafforza il ferro (+2,68% a 806 dollari la tonnellata) e l'acciaio (+1,24% a 3. Contrastati i future europei, negativi quelli Usa. (Quotidiano.net)