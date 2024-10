Quifinanza.it - Bonus maturità 110 e lode, alla Campania assegnati 3 volte i premi della Lombardia

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il ministero dell’Istruzione e del merito ha assegnato agli Uffici scolastici regionali i fondi da destinare alo previsto per il110 erelativo allo scorso esame di. La misura prevede che gli studenti che hanno ottenuto il punteggio massimo all’esame di Stato (100 e) ricevano come forma di riconoscimento del valore e del merito scolastico la cifra di 115 euro. Ora spetterà alle singole Regioni girare i fondi alle scuole che, a loro volta, concederanno le cifreo agli studenti che ne hanno diritto. A trionfare nella classifica degli studenti meritevoli è la, destinataria di ben 302.910 euro da distribuire. Assegnato il2024 In tutta Italia, così come riferito direttamente dal ministero dell’Istruzione e del merito, sono stati distribuiti in totale 1.456.590 euro.