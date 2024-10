Biotecnologie nell’innovazione formativa: "Its Biotech for life" presente a Didacta Puglia (Di martedì 15 ottobre 2024) LECCE - Il più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola, dell’università, della formazione e della ricerca scientifica, dopo il successo delle edizioni siciliane arriva per la prima volta in Puglia dal 16 al 18 ottobre alla Fiera del Levante a Bari. È organizzata Lecceprima.it - Biotecnologie nell’innovazione formativa: "Its Biotech for life" presente a Didacta Puglia Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di martedì 15 ottobre 2024) LECCE - Il più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola, dell’università, della formazione e della ricerca scientifica, dopo il successo delle edizioni siciliane arriva per la prima volta indal 16 al 18 ottobre alla Fiera del Levante a Bari. È organizzata

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Fasano, dal 16 al 18 ottobre, riflettori puntati sulla sicurezza alimentare con l’evento scientifico internazionale MS Food Day - L’ottava edizione dell’MS Food Day, il più importante evento scientifico internazionale sulla sicurezza alimentare, si svolgerà a Fasano dal 16 ... (brindisilibera.it)

Termosifoni, via all'accensione (ma non in tutta Italia): il calendario, le zone, gli orari e i consigli per risparmiare - Accensione termosifoni, ci siamo. Con l’arrivo dell’autunno e il brusco calo delle temperature, in tutta Italia si comincia a parlare della loro attivazione. Tuttavia, non tutti ... (ilmattino.it)

Dellamorte dellamore, torna al cinema dopo 30 anni in 4K: l'evento speciale dal 14 al 16 ottobre - A poco tempo dall'anniversario della creazione del personaggio di Dylan Dog, torna al cinema per 30esimo anniversario Dellamorte dellamore, pellicola del 1994 adattamento del romanzo di ... (ilmattino.it)