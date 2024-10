Basket in carrozzina,. Porto Potenza inizia con una vittoria (Di martedì 15 ottobre 2024) Nella gara d’esordio del campionato di serie A di Basket in carrozzina 2024/25 la Santo Stefano Kos Group ha superato le Volpi Rosse Menarini Firenze col punteggio di 61-41 (21-9, 35-26, 43-39). Quella dei Portopotentini è stata una vittoria sofferta, fino a quando all’ultimo quarto di gara gli adriatici sono finalmente riusciti a prendere il largo, mettendo a segno un parziale di 18 a 2 che ha chiuso la partita. Coach Roberto Ceriscioli commenta così la prestazione dei suoi ragazzi: "Ci siamo un po’ complicati la vita da soli, non siamo stati in grado di dare continuità al nostro gioco ma a inizio stagione può succedere. Dovevamo, comunque, vincere questa partita e lo abbiamo fatto". Quanto alle statistiche: di rilievo il 60% nel tiro da due per Fabio Raimondi (foto), miglior realizzatore con 17 punti. Ilrestodelcarlino.it - Basket in carrozzina,. Porto Potenza inizia con una vittoria Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nella gara d’esordio del campionato di serie A diin2024/25 la Santo Stefano Kos Group ha superato le Volpi Rosse Menarini Firenze col punteggio di 61-41 (21-9, 35-26, 43-39). Quella deipotentini è stata unasofferta, fino a quando all’ultimo quarto di gara gli adriatici sono finalmente riusciti a prendere il largo, mettendo a segno un parziale di 18 a 2 che ha chiuso la partita. Coach Roberto Ceriscioli commenta così la prestazione dei suoi ragazzi: "Ci siamo un po’ complicati la vita da soli, non siamo stati in grado di dare continuità al nostro gioco ma a inizio stagione può succedere. Dovevamo, comunque, vincere questa partita e lo abbiamo fatto". Quanto alle statistiche: di rilievo il 60% nel tiro da due per Fabio Raimondi (foto), miglior realizzatore con 17 punti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Basket in carrozzina. I Bradipi : "Nello sport ci mettiamo il cuore - ma rischiamo di sparire" - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY I Bradipi, storica squadra di basket in carrozzina di Bologna, da anni accolgono ragazzi e ragazze di tutte le età, uniti dalla passione per la pallacanestro. Tuttavia, la loro polisportiva sta attraversando un periodo critico, segnato... (Bolognatoday.it)

Al via la serie A di basket in carrozzina. Porto Potenza sfida le Volpi Rosse - Dei veterani sono rimasti Bedzeti, Giaretti, Raimondi, La Terra, Balsamo, tutti giocatori di assoluto valore. Partiti Tanghe, Buso, Barbe, De Miranda, Ramos e Veloce, sono arrivati alla corte di coach Roberto Ceriscioli (foto) lo scozzese Watson, la statunitense Becker, il francese Henriot, l’israeliano Vigoda, gli italiani Cini, Bassoli e Scandolaro, questi ultimi tre provenienti proprio dal ... (Ilrestodelcarlino.it)

Furto nella sede dell'associazione di basket in carrozzina a Bari : "Hanno portato via tutto" - "Un furto totale". Lo definiscono così, le associazioni HBari2003 e Volare più in alto, il raid subito nelle scorse ore nella loro sede di via Tommaso d'Aquino. Il racconto amaro di quanto accaduto è affidato ad un post e a un video pubblicati sui social. Non si tratta purtroppo del primo... (Baritoday.it)