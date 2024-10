.com - Basket B nazionale / Tutto sul turno infrasettimanale per Fabriano e Jesi

(Di martedì 15 ottobre 2024) I cartai in casa del grande ex, e non solo, Nicolas Stanic, i leoncelli ospiti della super favorita alla vittoria finale del campionato VALLESINA, 15 ottobre 2024 –, il secondo dall’inizio della stagione. Il calendario prevede perdue trasferte verso sud. I carta a Salerno ospiti degli ex Nicolas Stanic, Fall e Matrone, i leoncelli a Roseto. QUIRistopro a Salerno, palla a due ore 20,30. I ragazzi di coach Andrea Niccolai sono reduci da due importanti vittorie contro Ruvo di Puglia e Virtus Roma e se la vedranno con i campani che hanno sei punti in classifica genrale. Salerno fa affidamento su tre ex biancoblù: Nicolas Stanic, Yande Fall e Ferdinando Matrone. Alla prima stagione in B, la società campana ha confermato il coach argentino Daniel Farabello e gli esterni Lucas Chaves e Nicola Mei.