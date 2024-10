Atp Stoccolma 2024: programma e orari mercoledì 16 ottobre con Berrettini e Sonego (Di martedì 15 ottobre 2024) Il programma di mercoledì 16 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp 250 di Stoccolma 2024. Ultimi match di primo turno sul cemento svedese, che ospita però anche alcuni incontri di secondo turno. Tornano in campo i due tennisti italiani che hanno debuttato con una vittoria, vale a dire Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, opposti rispettivamente all’elvetico Stricker e al norvegese Ruud. Di seguito l’ordine di gioco completo. CENTRE COURT Non prima delle 14:00 – (WC) Wawrinka vs (6) Nakashima a seguire – Berrettini vs (PR) Stricker Non prima delle 18:00 – Sonego vs (2) Ruud a seguire – (4) Paul vs Martinez o (Q) Djere COURT 1 Ore 12:00 – Davidovich Fokina vs (Q) Tirante a seguire – Halys vs Nagal a seguire – (7) Griekspoor vs Moutet vs (Q) Fearnley Atp Stoccolma 2024: programma e orari mercoledì 16 ottobre con Berrettini e Sonego SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ildi16con glie l’ordine di gioco del torneo Atp 250 di. Ultimi match di primo turno sul cemento svedese, che ospita però anche alcuni incontri di secondo turno. Tornano in campo i due tennisti italiani che hanno debuttato con una vittoria, vale a dire Matteoe Lorenzo, opposti rispettivamente all’elvetico Stricker e al norvegese Ruud. Di seguito l’ordine di gioco completo. CENTRE COURT Non prima delle 14:00 – (WC) Wawrinka vs (6) Nakashima a seguire –vs (PR) Stricker Non prima delle 18:00 –vs (2) Ruud a seguire – (4) Paul vs Martinez o (Q) Djere COURT 1 Ore 12:00 – Davidovich Fokina vs (Q) Tirante a seguire – Halys vs Nagal a seguire – (7) Griekspoor vs Moutet vs (Q) Fearnley Atp16conSportFace.

Highlights Berrettini-Darderi - Atp Stoccolma 2024 (VIDEO) - . The post Highlights Berrettini-Darderi, Atp Stoccolma 2024 (VIDEO) appeared first on SportFace. Il video con gli highlights di Berrettini-Darderi, incontro valido per il primo turno dell’Atp 250 di Stoccolma 2024. Nulla da fare per Darderi, bravo a provarci e a non arrendersi ma mai davvero in grado di impensierire il romano. (Sportface.it)

Berrettini-Stricker in tv : data - orario - canale e diretta streaming Atp Stoccolma 2024 - Guai però a sottovalutare l’elvetico Stricker, appena alla seconda vittoria in una stagione travagliata per via degli infortuni ma molto pericoloso in queste condizioni di gioco. it seguirà il match di Berrettini, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei due protagonisti al termine del confronto. (Sportface.it)

LIVE Berrettini-Darderi 6-4 6-3 - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : il romano avanza al secondo turno senza soffrire - 40-30 Arriva l’ottavo ACE del romano. Non passa la risposta di rovescio di Berrettini, che serve ora per il match. 0-15 Avventata discesa a rete dell’italo-argentino, che si offre al passante dell’avversario. Dopo il cambio di campo Darderi servirà per restare nel set. Tra poco meno di 20 minuti spazio dunque al derby italiano. (Oasport.it)