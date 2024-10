Arrestato per corruzione il dg di Sogei, 18 indagati. C’è anche referente di Musk in Italia (Di martedì 15 ottobre 2024) corruzione nei ministeri, Arrestato ad Sogei per ‘mazzette’ Arrestato per corruzione il dg di Sogei, 18 indagati. C’è anche referente di Musk in Italia TG2000. Tv2000.it - Arrestato per corruzione il dg di Sogei, 18 indagati. C’è anche referente di Musk in Italia Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di martedì 15 ottobre 2024)nei ministeri,adper ‘mazzette’peril dg di, 18. C’èdiinTG2000.

Caso Sogei : arrestato il direttore generale - indagato “il referente di Musk in Italia” - “Confidiamo nel lavoro delle autorità competenti e siamo certi che la trasparenza delle nostre azioni verrà chiarita. I In particolare – ritengono i procuratori aggiunti Paolo Ielo e Giuseppe Cascini che hanno coordinato le indagini della Guardia di finanza di Roma e del Nucleo valutario – Sogei “si impegnava ad acquistare prodotti e servizi» dalle società «per un valore complessivo di ... (Dayitalianews.com)

Corruzione - arrestato il dg di Sogei. Tra gli indagati anche un militare e l’uomo di Musk in Italia - Vicenda sintomatica – scrivono i finanzieri – di un accordo concluso, o in corso di conclusione, al fine di far beneficiare Olidata Spa e attraverso la stessa l’ufficiale di Marina e di un altro indagato, degli affari che il gruppo statunitense potrà concludere con l’amministrazione italiana, grazie all’intervento illecito del pubblico ufficiale”. (Secoloditalia.it)

Paolino Iorio - chi è il direttore generale di Sogei arrestato per corruzione - . È infatti approdato in Sogei dopo la laurea in Ingegneria ET – indirizzo Elettronico all’università Sapienza di Roma e da allora è rimasto in azienda per 37 anni. A gennaio 2018 è diventato responsabile della Direzione Service & Technology Innovation Hub e poi, dal 1 febbraio 2022, Responsabile della Divisione Infrastrutture, Ingegneria e Innovazione. (Lapresse.it)