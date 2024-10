Arezzo Wave 2024: Violet, Beart, Fiori di Cadillac e Ari conquistano la scena (Di martedì 15 ottobre 2024) La nuova generazione musicale protagonista del ritorno del festival ad Arezzo L’edizione 2024 di Arezzo Wave ha incoronato Violet, talentuosa solista di Livorno, come vincitrice assoluta del festival. Polistrumentista e soprano con una solida formazione in Conservatorio, Violet ha conquistato la giuria nazionale e internazionale con una performance che ha saputo fondere sonorità tradizionali ed elettroniche, esibendosi con chitarra e loop dal vivo. Accanto a Violet, altri giovani artisti hanno ricevuto importanti riconoscimenti: Beart, da Rimini, ha ottenuto il premio Under 21, mentre i Fiori di Cadillac di Salerno sono stati premiati per la migliore cover. L’aretina Ari (Arianna Staderini) ha vinto la targa dedicata a Fabrizio De André per il concorso “Anime Salve”, grazie alla sua toccante interpretazione de Il fiume Sand Creek, eseguita durante la serata finale a Milano. Lortica.it - Arezzo Wave 2024: Violet, Beart, Fiori di Cadillac e Ari conquistano la scena Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La nuova generazione musicale protagonista del ritorno del festival adL’edizionediha incoronato, talentuosa solista di Livorno, come vincitrice assoluta del festival. Polistrumentista e soprano con una solida formazione in Conservatorio,ha conquistato la giuria nazionale e internazionale con una performance che ha saputo fondere sonorità tradizionali ed elettroniche, esibendosi con chitarra e loop dal vivo. Accanto a, altri giovani artisti hanno ricevuto importanti riconoscimenti:, da Rimini, ha ottenuto il premio Under 21, mentre ididi Salerno sono stati premiati per la migliore cover. L’aretina Ari (Arianna Staderini) ha vinto la targa dedicata a Fabrizio De André per il concorso “Anime Salve”, grazie alla sua toccante interpretazione de Il fiume Sand Creek, eseguita durante la serata finale a Milano.

