Antonella Bruno managing director di Stellantis per l’Italia

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 15 ottobre 2024)è nominatadiItalia, con effetto immediato. Nel suo nuovo incarico, riporterà direttamente a Jean-Philippe Imparato, chief Operating officer Enlarged Europe di, e sarà responsabile delle operazioni italiane per i 10 marchi automobilistici: Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot e Leapmotor, oltre ai 4 marchi di veicoli commerciali: Citroen, Fiat Professional, Opel e Peugeot. Laureata in economia e commercio e con una passione per le automobili trasmessa dal padre,inizia la sua carriera nel 1998 in Ford, ricoprendo ruoli come zone manager e responsabile prodotto, occupandosi di pricing, comunicazione e media. A fine 2007 è entrata in Fiat come Productper Croma e Bravo, per poi guidare il lancio della Fiat Freemont nel 2011.