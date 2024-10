Anfiteatro, giardini ancora off-limits. Mancano 30mila euro per i lavori. Gatto: "Dal Comune nessun aiuto" (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono chiusi da più di un anno i giardini dell’Anfiteatro e all’orizzonte non ci sono schiarite. Tra proteste dei cittadini e interrogazioni in Consiglio Comunale, della questione si parla ormai da sedici mesi. La vicenda è approdata anche in consiglio regionale per un’interrogazione dei consiglieri Pd De Robertis e Ceccarelli: "Chiediamo alla giunta di farsi portavoce al ministero per una rapida riapertura e se necessario sostenere economicamente il percorso". Maria Gatto, direttrice del Museo Archeologico, le interrogazioni sui giardini si sprecano. Cosa risponde all’ultima? "Preciso che ad essere chiuso non è l’Anfiteatro a cui si accede dal Museo, ma i giardini che si affacciano su via Crispi e via Margaritone e dispiace che chi si occupa della questione non conosca la situazione. Lanazione.it - Anfiteatro, giardini ancora off-limits. Mancano 30mila euro per i lavori. Gatto: "Dal Comune nessun aiuto" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono chiusi da più di un anno idell’e all’orizzonte non ci sono schiarite. Tra proteste dei cittadini e interrogazioni in Consiglio Comunale, della questione si parla ormai da sedici mesi. La vicenda è approdata anche in consiglio regionale per un’interrogazione dei consiglieri Pd De Robertis e Ceccarelli: "Chiediamo alla giunta di farsi portavoce al ministero per una rapida riapertura e se necessario sostenere economicamente il percorso". Maria, direttrice del Museo Archeologico, le interrogazioni suisi sprecano. Cosa risponde all’ultima? "Preciso che ad essere chiuso non è l’a cui si accede dal Museo, ma iche si affacciano su via Crispi e via Margaritone e dispiace che chi si occupa della questione non conosca la situazione.

