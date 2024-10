Inter-news.it - Alex Perez e il futuro incerto: un ragionamento sull’acquisto estivo dell’Inter

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di martedì 15 ottobre 2024)ha finora totalizzato solo una presenza con l’Inter Primavera, in occasione della vittoria esterna dei nerazzurri per 1-0 contro il Cagliari. Dopo quell’apparizione, lo spagnolo non si è più visto sul rettangolo di gioco. Queste le sue condizioni. PROMESSA –è stato ingaggiato dall’Inter in estate perché la dirigenza nerazzurra confidava con forza nelle sue qualità e nelle sue potenzialità. Il difensore spagnolo arrivava dal Betis, squadra nella quale aveva dato una prima dimostrazione delle sue capacità difensive e delle sue doti mentali con le prime apparizioni in seconda divisione spagnola all’età di 17 anni. 7 le presenze totali, impreziosite dalla rete contro il Cartagena valso l’1-1 definitivo agli spagnoli.