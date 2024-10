Albania, primi 16 migranti dall'Italia: per la Ue «un modello». Le polemiche sui costi (Di martedì 15 ottobre 2024) Il primo trasferimento suscita già furiose polemiche. Sono sedici in tutto, dieci bengalesi e sei egiziani, i primi migranti a bordo della nave Libra della Marina militare diretta in Albania, Ilmattino.it - Albania, primi 16 migranti dall'Italia: per la Ue «un modello». Le polemiche sui costi Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il primo trasferimento suscita già furiose. Sono sedici in tutto, dieci bengalesi e sei egiziani, ia bordo della nave Libra della Marina militare diretta in

Albania - l'Italia ha inviato i primi migranti - La nave Libra della Marina militare è approdata a Shengjin con 16 migranti a bordo. Così la destra inaugura il controverso accordo tra Roma e Tirana per la gestione dei flussi migratori fuori dai confini italiani. (Wired.it)

Ue apre primi capitoli negoziali per l'adesione dell'Albania - Lo annuncia su X il commissario europeo all'Allargamento, Oliver Varhelyi, plaudendo al "traguardo importante" raggiunto da Tirana nel suo processo di integrazione europea. "Poiché l'Albania ha portato a termine le riforme richieste, siamo in grado di aprire il 1° cluster - Fondamentali, consentendo di procedere con altri cluster" scrive, elogiando la "determinazione" e l"impegno" dell'Albania. (Quotidiano.net)

I primi 16 migranti in viaggio verso l’Albania - Mattarella : “Accoglienza è attività permanente” - . 16 immigrati sarebbero tutti uomini non vulnerabili provenienti da Bangladesh ed Egitto, ovvero Paesi ritenuti sicuri; il loro arrivo ha però scatenato un'ondata di polemiche che hanno ricordato i vari dubbi esistenti sulle strutture costruite dall'Italia al di fuori dell'Ue per contenere il fenomeno. (Ildifforme.it)