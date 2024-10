Davidemaggio.it - Alan Friedman: “L’altra sera Sonia Bruganelli piangeva sulle mie spalle”

(Di martedì 15 ottobre 2024)sta dimostrando a Ballando con le Stelle di non mandarle a dire. Con il suo solito humor ha così risposto per le rime a Massimiliano Ossini, che aveva contestato la giuria per i voti sostenendo di ballare “cento volte meglio” di lui. Il mio amico, che dietro la schiena dice che lui balla cento volte meglio di me. Me l’ha detto due volte e abbiamo un po’ bisticciato perché io gli ho detto che non è gentile. Gli ho detto: ‘Ti voglio molto bene, non è colpa tua se balli come un trattore che vuole fare l’amore‘. Gli ho consigliato di sciogliersi, di bere un whisky prima di andare sulla pista perché è legnoso ha dichiarato il giornalista statunitense, ospite oggi pomeriggio di Serena Bortone a 5 in Condotta su Rai Radio2.