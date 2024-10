2anews.it - Agnano, minibus per trasporto studenti non in regola: controlli e multe

(Di martedì 15 ottobre 2024) Otto conducenti disono stati multati dalla polizia locale ad, in quanto effettuavano il servizio discolastico senza alcun titolo abilitativo. Effettuavano il servizio discolastico senza alcun titolo abilitativo: per questo otto conducenti disono stati multati dalla polizia locale. Gli agenti dell’Unità Operativa Fuorigrotta, in particolare, hanno effettuato