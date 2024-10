Bergamonews.it - Zona umida dell’Alto Sebino: patrimonio di biodiversità minacciato dalla riqualificazione turistica

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La, situata nel comune di Costa Volpino, è un prezioso ecosistema che si estendefoce del fiume Oglio fino all’area circostante l’ex Bar delle Rose. Questo territorio rappresenta l’ultimo baluardo naturale o semi-naturale di un lago, il, ormai fortemente antropizzato. Caratterizzata da una varietà di ambienti diversi, quali canneti, rive fangose, sponde lacustri, coltivi, prati, canali e aree boscate, laè un habitat cruciale per molte specie di uccelli e piante, alcune delle quali rare e protette. Proprio per questo, lo scorso 5 ottobre, LIPU Bergamo ha deciso di organizzare qui la giornata di Eurobirdwatch 2024, un censimento itinerante dell’avifauna migratoria tenuto in contemporanea in tutta Europa.