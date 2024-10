Vezzano Ligure, 580mila euro per completare la bonifica della discarica (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Spezia, 14 ottobre 2024 – Via libera, da parte della Regione Liguria, all’erogazione del contributo di 578.900 euro di risorse nazionali (legge 145/2018) al Comune di Vezzano Ligure per il completamento nel 2025 della bonifica dell’ex discarica di Boettola, risalente agli anni Settanta e già oggetto di un primo intervento lo scorso anno. “Siamo davvero molto soddisfatti di poter contare su questo ulteriore finanziamento – dichiara il sindaco di Vezzano Ligure, Massimo Bertoni - che ci permetterà di porre rimedio in maniera definitiva ad una criticità nata una cinquantina di anni fa e mai risolta nel passato. Grazie alla Regione è già stata realizzata la prima fase della bonifica e con il nuovo contributo riusciremo a mettere a posto quella porzione di territorio, rispondendo ad un’esigenza molto importante per la nostra comunità”. Lanazione.it - Vezzano Ligure, 580mila euro per completare la bonifica della discarica Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Spezia, 14 ottobre 2024 – Via libera, da parteRegione Liguria, all’erogazione del contributo di 578.900di risorse nazionali (legge 145/2018) al Comune diper il completamento nel 2025dell’exdi Boettola, risalente agli anni Settanta e già oggetto di un primo intervento lo scorso anno. “Siamo davvero molto soddisfatti di poter contare su questo ulteriore finanziamento – dichiara il sindaco di, Massimo Bertoni - che ci permetterà di porre rimedio in maniera definitiva ad una criticità nata una cinquantina di anni fa e mai risolta nel passato. Grazie alla Regione è già stata realizzata la prima fasee con il nuovo contributo riusciremo a mettere a posto quella porzione di territorio, rispondendo ad un’esigenza molto importante per la nostra comunità”.

