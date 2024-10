Uragano Milton, in Florida consegnati i primi aiuti agli sfollati (Di lunedì 14 ottobre 2024) La devastazione degli uragani Helene e Milton è ancora in fase di conteggio mentre una fascia della Florida cerca di fare i conti con i danni causati dalle tempeste a così breve distanza. I riservisti dell’Air National Guard della Florida si sono riuniti presso un centro di distribuzione alimentare nel campus dell’Hillsborough Community College a Brandon per caricare le scorte nelle auto dei residenti sfollati dall’Uragano Milton. I centri sono stati istituiti per aiutare centinaia di migliaia di persone sulla costa orientale della Florida colpite dall’Uragano. Milton è arrivato poco dopo l’Uragano Helene, un evento senza precedenti che ha costretto molti residenti dello Stato americano a spostarsi. Lapresse.it - Uragano Milton, in Florida consegnati i primi aiuti agli sfollati Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La devastazione degli uragani Helene eè ancora in fase di conteggio mentre una fascia dellacerca di fare i conti con i danni causati dalle tempeste a così breve distanza. I riservisti dell’Air National Guard dellasi sono riuniti presso un centro di distribuzione alimentare nel campus dell’Hillsborough Community College a Brandon per caricare le scorte nelle auto dei residentidall’. I centri sono stati istituiti per aiutare centinaia di migliaia di persone sulla costa orientale dellacolpite dall’è arrivato poco dopo l’Helene, un evento senza precedenti che ha costretto molti residenti dello Stato americano a spostarsi.

