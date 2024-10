Panorama.it - Un'avidità già diventata miseria

(Di lunedì 14 ottobre 2024) «Indubbia pervicacia nel conseguire ulteriore profitto». Se c’è una cosa che mi ha colpito, in tutta la vicenda dell’eredità Agnelli, è questa frase che scrive il giudice nel decreto di 99 pagine che ordina il sequestro di 74 milioni di euro a John, Lapo e Ginevra Elkann, i tre nipoti dell’Avvocato, accusati di aver sottratto denaro allo Stato attraverso una maxi evasione fiscale. Sarà naturalmente il magistrato a decidere, saranno i successivi sviluppi della vicenda a dire cosa succederà (John sarà costretto a dimettersi? Sarà messo in discussione anche il controllo del gruppo?), ma una cosa, nella lunga e intricata storia, ormai è evidente: questi eredi degli Agnelli sono davvero voraci come lupi.