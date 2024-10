Trump, uomo armato vicino a comizio: arrestato (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un uomo, che aveva armi nel suo Suv, è stato fermato nell'area del comizio di Donald Trump ieri L'articolo Trump, uomo armato vicino a comizio: arrestato proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Trump, uomo armato vicino a comizio: arrestato Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un, che aveva armi nel suo Suv, è stato fermato nell'area deldi Donaldieri L'articoloproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Vem Miller - l’uomo con fucile e pistola arrestato a Coachella prima del comizio di Trump : «Preparava il terzo attentato» - Brooks era stato ucciso da un cecchino del Secret Service. Era armato con un fucile e una pistola carica. Durante la sua candidatura, aveva detto al Las Vegas Reviews-Journal che aveva deciso di correre per «salvare il paese dalla tirannia». La rilevazione di New York Times e Siena College le dà meno del 60% dei voti nella comunità spagnola: il livello più basso per un candidato democratico da 20 ... (Open.online)

