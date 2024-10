Terrore in piazza a Palermo, studentessa 15enne ingerisce psicofarmaci e sviene: salvata dagli agenti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una ragazza di 15 anni, studentessa di liceo, è stata soccorsa oggi a Palermo, in piazza Castelnuovo, dopo aver tentato il suicidio ingerendo psicofarmaci . La giovane, che si è accasciata in strada, è stata notata dagli agenti del XI reparto mobile in servizio nel centro, che hanno intuito la gravità della situazione. Nella sua borsa sono stati trovati diversi blister di medicinali. Il tentativo Feedpress.me - Terrore in piazza a Palermo, studentessa 15enne ingerisce psicofarmaci e sviene: salvata dagli agenti Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una ragazza di 15 anni,di liceo, è stata soccorsa oggi a, inCastelnuovo, dopo aver tentato il suicidio ingerendo. La giovane, che si è accasciata in strada, è stata notatadel XI reparto mobile in servizio nel centro, che hanno intuito la gravità della situazione. Nella sua borsa sono stati trovati diversi blister di medicinali. Il tentativo

