“Stop, non succederà più”. Grande Fratello, la nuova coppia della casa è durata pochissimo (Di lunedì 14 ottobre 2024) C’è Grande attesa per la nuova puntata del Grande Fratello. Intanto perché è saltato l’appuntamento di giovedì scorso, dunque è una settimana che il pubblico aspetta aggiornamenti da Alfonso Signorini, che a ogni diretta indaga sulle dinamiche e sorprende i concorrenti. Ci sarà un’eliminazione e anche la decisione definitiva di Enzo Paolo Turchi sul suo futuro nella casa ma non solo. Ovvio che si parlerà anche delle vicende amorose che già coinvolgono alcuni degli inquilini. E sì, l’ormai famoso quartetto composto da Shaila, Helena, Javier e Lorenzo sarà senza dubbio subissato di domande da conduttore e opinionisti, ma c’è anche una ‘nuova storia’ da raccontare. Leggi anche: “Fuori dalla casa, subito”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) C’èattesa per lapuntata del. Intanto perché è saltato l’appuntamento di giovedì scorso, dunque è una settimana che il pubblico aspetta aggiornamenti da Alfonso Signorini, che a ogni diretta indaga sulle dinamiche e sorprende i concorrenti. Ci sarà un’eliminazione e anche la decisione definitiva di Enzo Paolo Turchi sul suo futuro nellama non solo. Ovvio che si parlerà anche delle vicende amorose che già coinvolgono alcuni degli inquilini. E sì, l’ormai famoso quartetto composto da Shaila, Helena, Javier e Lorenzo sarà senza dubbio subissato di domande da conduttore e opinionisti, ma c’è anche una ‘storia’ da raccontare. Leggi anche: “Fuori dalla, subito”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - confronto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato : “Non sono pronto” - Lorenzo cerca di giustificare il suo comportamento dicendo: “Che tu ci creda o no, io sono un uomo libero”, ma ha anche confessato di riservare un posto speciale nel suo cuore per Helena: “Tu sei diversa”, ha aggiunto. Curioso, Lorenzo le chiede: “Cosa provi, o provavi, per me?”. La modella ha spiegato i motivi che l’hanno spinta ad allontanarsi da lui, mentre quest’ultimo ha cercato di ... (Metropolitanmagazine.it)

Grande Fratello - confronto tra Prestes e Lorenzo Spolverato : “Non sono pronto” - Pensando a me stessa ho detto: è meglio se sto da sola. Ha anche sottolineato come, negli ultimi giorni, si fosse sentita sminuita da lui di fronte a tutti. Tuttavia, ha confessato di non ritenere che Lorenzo sia la persona giusta per lei. Voglio solo stare bene”. Helena, inizialmente imbarazzata, si è aperta: “Ti ammiro, mi piacciono i tuoi difetti”. (Metropolitanmagazine.it)

Grande Fratello - Giglio parla del suo rapporto con Yulia Bruschi : “Qualche pensiero positivo ce l’ho ma non voglio essere frettoloso perché…” - . Sicuramente non voglio essere frettoloso, perché voglio dare tempo all’altra persona di capire determinate cose. Questo mi dà la libertà di poter scherzare con chi voglio, quando voglio. Sarebbe stato bellissimo poterlo fare con lei, ma io magari sono più pronto e lei meno. twitter. com/HfXkWS734v — JustMee (@EEMTSUJMAI) October 13, 2024 Al termine del gioco con cui si sono ... (Isaechia.it)