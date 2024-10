Spoiler Ballando con le Stelle: svelati i prossimi due ballerini per una notte (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'edizione di quest'anno di Ballando con le Stelle si sta rivelando un enorme successo. La scorsa puntata, infatti, ha toccato picchi di share davvero eccellenti (QUI tutti i dettagli). Ebbene, il motivo di tanto successo risiede, sicuramente, anche nel cast e nei protagonisti che si mettono in gioco all'interno del talent show di Rai1. Quest'anno, infatti, Milly Carlucci è riuscita anche ad ottenere finalmente il sì di Barbara d'Urso come ballerina per una notte, ma non è tutto. Anche i prossimi due ospiti, che presenzieranno rispettivamente nella puntata numero quattro, di sabato 19 ottobre, e in quella numero cinque, del 26 ottobre, sono due volti molto noti nel mondo dello spettacolo. Nello specifico, i prossimi due ballerini per una notte, stando a quanto anticipato da TV Blog, sono due attori molto famosi. Tvpertutti.it - Spoiler Ballando con le Stelle: svelati i prossimi due ballerini per una notte Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'edizione di quest'anno dicon lesi sta rivelando un enorme successo. La scorsa puntata, infatti, ha toccato picchi di share davvero eccellenti (QUI tutti i dettagli). Ebbene, il motivo di tanto successo risiede, sicuramente, anche nel cast e nei protagonisti che si mettono in gioco all'interno del talent show di Rai1. Quest'anno, infatti, Milly Carlucci è riuscita anche ad ottenere finalmente il sì di Barbara d'Urso come ballerina per una, ma non è tutto. Anche idue ospiti, che presenzieranno rispettivamente nella puntata numero quattro, di sabato 19 ottobre, e in quella numero cinque, del 26 ottobre, sono due volti molto noti nel mondo dello spettacolo. Nello specifico, idueper una, stando a quanto anticipato da TV Blog, sono due attori molto famosi.

